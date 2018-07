Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CP vai alugar comboios usados para usar no Algarve

Governo pretende, no futuro, comprar locomotivas que funcionem a diesel e eletricidade.

Por Rafael Duarte | 09:33

A CP vai alugar, em articulação com as autoridades espanholas, comboios elétricos e a diesel para repor, o mais depressa possível, todas as condições de circulação na linha férrea do Algarve. A garantia foi dada pelo ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques.



Esta foi a solução imediata apresentada para combater as muitas avarias de comboios na região do Algarve. Os utentes estão revoltados e lamentam a "falta de limpeza e avarias frequentes no ar condicionado", registando-se "atrasos e supressões constantes de comboios sem aviso prévio e sem nenhum esclarecimento ou opções de substituição".



O ministro Pedro Marques adiantou ainda que, no futuro, pretende avançar com a compra de locomotivas bimodo, que funcionam com combustíveis fósseis e eletricidade das catenárias.



A CP já pediu em 2017 uma renovação das automotoras diesel, com mais de 50 anos, que circulam no Algarve, porque a linha "não se encontra eletrificada". O governante responde a esta situação lamentando que não se tenha procedido à eletrificação da infraestrutura, no passado, mas pretende fazê-lo agora, já no início de 2019.



Pedro Marques assume ainda que as perturbações decorrem também devido à falta de recursos humanos. Por isso, anunciou que, em articulação com a CP, serão contratadas 102 pessoas para a manutenção do material ferroviário. O CM questionou a CP mas não obteve nenhuma resposta.