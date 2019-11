Criança de cinco anos obrigada a sexo com o padastro

Uma criança de 5 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto, em Loulé.O suspeito, de 25 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) pelos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores e vai aguardar pelo julgamento em prisão preventiva.Segundo oapurou, o homem é de nacionalidade brasileira e não tem antecedentes criminais por estes crimes. A vítima menor é filha da atual companheira do alegado pedófilo e viviam na mesma casa.Os crimes sexuais que deram origem à investigação da PJ ocorreram no passado dia 3 de novembro.Segundo revelou a PJ, "foi possível apurar que a vítima, uma criança de 5 anos de idade, terá sido submetida à prática de atos sexuais de relevo, sendo suspeito o padrasto da criança, indivíduo com a qual a menor coabitava desde o nascimento".O arguido, ainda de acordo com a PJ, "viria ainda a registar por meio de imagem um dos momentos da prática do crime".Os investigadores estão agora a tentar apurar através de perícias se os crimes sexuais já eram praticados há mais tempo.O suspeito foi detido na passada sexta-feira e foi colocado em prisão preventiva após ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial.