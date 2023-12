Um despiste de um carro seguido de capotamento causou três feridos no Cartaxo, este sábado.O alerta foi dado às 7h59 para um acidente na A1, no sentido Norte/Sul. Uma criança de seis anos sofreu ferimentos graves, enquanto uma mulher e uma criança de 11 anos sofreram ferimentos ligeiros. As vítimas seguiram para o Hospital Santa Maria.No local, estiveram a GNR e os bombeiros de Almeirim e do Cartaxo.