Duas das crianças atingidas na quarta-feira por um poste de madeira na Escola Básica Serra da Vila, em Arouca, continuavam esta quinta-feira internadas no hospital. Os outros dois alunos tiveram alta ainda no dia do acidente.





O aluno com a situação mais delicada está internado no Hospital de São João, no Porto. Aoa unidade hospitalar adiantou que “sofreu lesões graves, mas está estável e em avaliação”. Outro dos menores também continuava internado ontem à tarde, “por precaução”, no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.