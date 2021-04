Poste cai em escola de Arouca e atinge quatro crianças. Uma está em estado grave

Quatro crianças ficaram feridas, um delas com gravidade, na manhã desta quarta-feira, depois de terem sido atingidas por um poste de madeira, na escola EB1 Serra de Vila, em Mansores, Arouca.Três crianças, que apresentavam ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Santa Maria da Feira e a vítima com ferimentos graves foi para o Hospital de São João, no Porto.No local estiveram elementos dos Bombeiros de Arouca e de Fajões, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Arouca, a GNR de Arouca e a VMER de Santa Maria da Feira.O alerta para o acidente foi dado às 12h48.