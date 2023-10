O crime geral aumentou 9,5% na área da PSP e 8% nas zonas de responsabilidade da GNR entre janeiro e agosto deste ano quando comparado com o mesmo período de 2022, foi anunciado no Porto, na sexta-feira. Não foram apresentados dados consolidados que juntem as ocorrências de todas as polícias. Nas zonas da GNR, um dos maiores aumentos (+35%) tem a ver com os crimes cometidos por grupos;









