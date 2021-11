O menino Tasso morreu às mãos do pai no interior de um carro totalmente consumido pelas chamas. Depois de matar o filho, Clemens, matou-se com um tiro na cabeça.Neste Investigação CM temos revelações exclusivas sobre os contornos de horror da morte da criança de três anos, que terá sido assassinada seis dias antes dos corpos serem encontrados, ou seja, logo no dia um de novembro.