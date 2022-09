O Conselho Superior da Magistratura (CSM) admite dar mais tempo ao novo juiz do processo ‘Universo Espírito Santo’ para decidir se Ricardo Salgado e os restantes arguidos vão ou não a julgamento por crimes económicos. Se assim for, há um agravamento do risco de prescrição dos crimes. Mais de 40 crimes por falsificação de documento e infidelidade correm o risco de prescrever, 15 dos quais ligados a Ricardo Salgado.









