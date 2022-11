A criminalidade baixou no distrito do Porto. Entre janeiro e setembro deste ano, a criminalidade geral diminuiu 12,4 por cento, enquanto os crimes violentos tiveram um decréscimo de 2,4 por cento.Os números foram apresentados pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esta segunda-feira, à margem de uma conferência sobre segurança, na Universidade Lusíada, no Porto.