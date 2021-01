Cristina e Jorge viviam amor há mais de 25 anos. Rodrigo sonhava ser chef: Conheça as vítimas do acidente em França

Escola EB 2,3 Abel Botelho. Trabalhou como empreiteiro em Portugal antes de ir para Bülach, na Suíça, com a mulher, Cristina, por quem se mostrava perdido de amores. As declarações de amor entre o casal são visíveis nas redes sociais. Um irmão de Jorge é GNR em Tabuaço, apurou o CM.



Rodrigo, filho do casal, era amante de carros e motas. Na sua página de Facebook mostrava-se ao volante de potentes carros e motas e mostrava-se orgulhoso do primeiro carro. Fez o Ensino Básico em Tabuaço e, na Suíça, descobriu a paixão pela cozinha. O jovem sonhava tornar-se chef e era comum mostrar-se a cozinhar e a preparar refeições, incluindo elaborados pequenos-almoços para a mãe. "Podemos discutir por tudo e por nada mas serás sempre a melhor mãe, Feliz Dia da Mãe", escreveu o jovem na legenda de uma fotografia de uma refeição que preparou.









Cristina e Jorge Caseiro viviam uma história de amor há mais de 25 anos. O casal, natural de Tabuaço, emigrou para a Suíça com os três filhos, Rodrigo, com cerca de 20 anos, Leonardo e Lúcia. A tragédia abateu-se sobre a família este sábado quando o carro onde seguiam Cristina, Jorge e Rodrigo foi brutalmente abalroado por um camião com matrícula polaca que circulava em contramão na A9, autoestrada junto a Nimes, no Sul de França.Cristina Caseiro mostrava nas redes sociais o amor que nutria pelo marido, Jorge, e os dois viviam momentos de grande cumplicidade a dois. A portuguesa, de 44 anos, era cabeleireira no seu próprio salão 'Flor da Moda', em Bülach, na Suíça. "Desejo a todos um feliz Natal, tudo de bom hoje e sempre. Lembre-se que a poucos dias iniciará um novo ano e esse será o nosso ano", escreveu Cristina Caseiro na altura do Natal, nas redes sociais.Jorge Caseiro era natural de Tabuaço e estudou na