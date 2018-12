Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristóvão e Mustafá de novo julgados no Tribunal de Cascais

Os arguidos estão acusados de crimes como associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida ou abuso de poder.

08:48

O Tribunal de Cascais marcou para 11 de fevereiro o início do novo julgamento do ex-inspetor da PJ e antigo vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, e do chefe da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes, mais conhecido como ‘Mustafá’.



Os dois, e outros quinze arguidos, estão acusados de crimes como associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida, abuso de poder, violação de domicílio e falsificação de documentos.



Recorde-se que este processo voltou à fase de instrução depois de o Tribunal de Instrução Criminal de Cascais ter anulado a primeira fase, após uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça.