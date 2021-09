A ministra da Justiça aprovou a recondução de Veríssimo Milhazes, Maria Luísa Proença e Carlos Farinha como diretores nacionais adjuntos da Polícia Judiciária. Depois de três anos a exercer as funções na cúpula da PJ, estes responsáveis vão manter-se nos cargos por outro período de três anos. O despacho com as nomeações foi esta terça-feira publicado em ‘Diário da República’ e tem efeitos imediatos.









O elenco de adjuntos – a que se junta o procurador João Melo, que deverá ser reconduzido em janeiro – foi escolhido em 2018 pelo diretor-nacional da PJ, Luís Neves, e proposto à ministra Francisca Van Dunem, que aprovou os nomes apresentados.