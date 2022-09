Curso de Comandos suspenso após hospitalização de militares

O Estado-Maior do Exército informou este sábado que após os acontecimentos ocorridos a 7 de setembro, no âmbito do Curso de Comandos, "encontram-se interrompidas as atividades do 138.º Curso de Comandos".



De acordo com o comunicado, suspensão será "até se apurarem, com brevidade mas com a máxima precisão, as conclusões do Processo Averiguações e da Inspeção Técnica Extraordinária aquela ação de formação militar".





No comunicado é ainda dado conhecimento que "o militar que se encontra internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Curry Cabral, mantém-se numa situação estável, mas com assumida insuficiência hepática"."Perante este quadro, foi tomada a decisão médica de proceder a transplantação hepática, a ocorrer quando estiverem reunidas as condições técnicas e logísticas", destacaram ainda.