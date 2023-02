Um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 38, roubaram peças em ouro a vítimas que encontravam a rua, em abril e maio de 2021. Os bens serviam para pagar uma dívida de 474 euros numa loja de penhores.





Segundo a acusação do Ministério Público, a que o CM teve acesso, a dupla fez três roubos, na Póvoa de Varzim. “Num movimento rápido, brusco e violento”, arrancavam as peças de ouro que as vítimas traziam ao pescoço. Ele ainda entrou num quiosque com uma pistola de plástico. Ameaçou a funcionária: “Ou me dás o dinheiro ou dou-te um tiro nos miolos.”