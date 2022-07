Os maridos ficavam no carro a vigiar e aceleravam na fuga. Eram as mulheres a abordar os idosos, maioritariamente sozinhos em casa e frágeis, a quem davam a ‘cantiga do bandido’. Diziam ser médicas, assistentes sociais, do Banco Alimentar, da Misericórdia ou amigas de um conhecido, e entravam nas habitações a pretexto de dar a quarta dose da vacina da Covid-19, comida ou trocar notas velhas.









