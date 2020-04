Décimo caso de coronavírus confirmado nas prisões portuguesas

Um guarda prisional da cadeia masculina de Santa Cruz do bispo, em Matosinhos, foi hoje informado do diagnóstico positivo ao teste de despistagem da doença covid-19. Já são assim dez os casos positivos no sistema prisional português.

Ao que oapurou, um delegado de saúde esteve hoje naquele estabelecimento prisional, onde além do diagnóstico positivo de um guarda, ordenou que outros três guardas fossem para casa em quarentena.Na origem da decisão está o contacto próximo destes três profissionais, com o colega infetado.