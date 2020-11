Decisão sobre tortura na GNR adiada

A leitura do acórdão do caso de dez militares da GNR acusados de tortura, prevista para ontem no Tribunal de Aveiro, foi adiada devido a uma alteração não substancial dos factos da acusação.









Os advogados dos arguidos prescindiram do prazo para exercer o direito de defesa, tendo a juíza presidente marcado a leitura para sexta-feira. Os militares, nove homens e uma mulher, estão acusados de crimes de tortura, ofensas à integridade física e sequestro de três vítimas, que terão ocorrido em agosto de 2015 no posto da GNR de Murtosa.