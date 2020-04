Denúncia sobre transação trama traficante de droga em Lisboa

Uma denúncia alertando para uma transação de droga levou a PSP a deter um traficante no Beato, em Lisboa na manhã de segunda-feira. O suspeito, de 48 anos, foi apanhado com mais de 500 doses de cocaína e 1650 de heroína, que poderiam valer mais de dez mil euros no mercado negro.A rápida reação dos agentes da Divisão de Investigação Criminal permitiu ainda recuperar duas espingardas de calibre 12 e dez munições, que tinham sido furtadas de uma casa em 2019.O traficante foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e já está em prisão preventiva.