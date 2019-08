Ladrão desde os 10 anos fica na cadeia aos 19

Desde os 10 anos que o rapaz, agora um homem de 19, acumulava crimes. Haverá poucas pessoas mais conhecidas da PSP de Loures do que este assaltante, que além de furtos e roubos tem cadastro e condenações - nunca a pena efetiva de cadeia - por agressões aos polícias. Foi agora apanhado por mais um roubo, com recurso a faca, e ficou finalmente em prisão preventiva.De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o crime que levou o assaltante à cadeia ocorreu no dia 20 de agosto. O homem abordou dois jovens e com ameaça de uma faca "logrou anular a capacidade de resistência" das vítimas. Roubou a um dos lesados uma coluna de som que este trazia.A investigação criminal da PSP de Loures colocou-se no terreno e conseguiu, com a ajuda de outras valências da polícia, recuperar a coluna roubada. Estava na posse do seu velho conhecido, que foi reconhecido como autor do crime. "Foi emitido mandado para detenção fora de flagrante delito, efetivando-se a detenção do suspeito", explica a PSP.A polícia descreve que o detido é "reincidente no que diz respeito aos crimes contra o património, apresentando vários antecedentes criminais por diversas tipologias de crime, havendo referências dessas práticas desde o ano de 2010, à data ainda com uns meros 10 anos de idade".A própria PSP destaca "roubos e furtos diversos, entre os quais a residência, tendo sido condenado a penas de prisão suspensas na sua execução, e crimes especialmente censuráveis, designadamente contra agentes da autoridade."O homem, formalmente detido pelas 02h22 do dia 28 de agosto, foi presente ao Tribunal de Loures, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.Ao longo dos anos – entre os 12 anos do assaltante e os 16 – foram abertos vários processos. Chegaram a ser-lhe aplicadas medidas tutelares educativas, que não impediram o regresso ao crime.A PSP de Lisboa anunciou este sábado a detenção, no Beato, de um homem de 58 anos por tráfico de droga. Tinha 20 doses de heroína, 10 de cocaína, duas navalhas e 60 euros. Ficou em preventiva.