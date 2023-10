Deputado do Chega detido por alegado tráfico de substâncias proibidas fica em liberdade

O deputado do Chega na Assembleia Municipal de Braga Sérgio Júnior saiu esta quarta-feira em liberdade do Tribunal de Braga, depois de ter sido detido na terça-feira no âmbito de uma investigação por tráfico de substâncias e métodos proibidos.

Sérgio Júnior esteve cerca de uma hora no tribunal, onde foi ouvido por um juiz de instrução criminal, que o colocou em liberdade.

"A seu tempo, tudo será esclarecido", disse Sérgio Júnior aos jornalistas.

Sérgio Júnior foi detido na terça-feira pela PSP de Braga, no âmbito de um inquérito em investigação por tráfico de substâncias e métodos proibidos.

A PSP deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária e busca não domiciliária na cidade de Braga, de que resultou a detenção daquele deputado municipal.

Na operação, a polícia apreendeu também uma pistola, um bastão extensível, uma soqueira, uma arma elétrica e 38.105 euros.

"Foram ainda apreendidos vários comprimidos e ampolas injetáveis de substâncias esteroides androgénios anabolizantes (substâncias dopantes), bem como diverso material utilizado na administração deste tipo de substâncias", refere um comunicado da PSP.