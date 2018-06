Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desalojados em incêndio numa ‘ilha’ em Gondomar

Causas do incêndio estão ainda a ser apuradas.

Por A.R. | 08:49

"O meu irmão acordou com as chamas já no telhado, agarrou na carteira e correu para fora. Está muito abatido, ficou só com a roupa que tem no corpo".



A descrição é de Ermelinda Amorim, que correu para o lugar de Ferreirinha, na Foz do Sousa, Gondomar, logo após saber que o irmão Joaquim e um vizinho ficaram desalojados num incêndio que deflagrou em duas habitações de uma ‘ilha’, esta quinta-feira pelas 07h00.



"Não sabemos o que aconteceu, mas a casa já é antiga e é tudo em madeira. Mais rápido ardeu. Agora, ele vai ficar em minha casa temporariamente", disse a mulher, que vive próximo do local.



Um outro morador, de 70 anos, que vive naquela ‘ilha’ há mais de 30 anos, ficou também desalojado e vai permanecer em casa de um vizinho até obter o apoio da autarquia local para uma nova habitação.



Os Bombeiros de S. Pedro da Cova, Valbom e Gondomar combateram as chamas.



As causas do incêndio estão ainda a ser apuradas.