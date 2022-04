Quinze anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann na praia da Luz, pouco mudou naquela vila do concelho de Lagos. As principais alterações verificam-se no próprio aldeamento turístico de onde Maddie desapareceu, onde a segurança foi reforçada. O apartamento – e em particular o quarto onde a menina britânica de 3 anos dormia com os irmãos gémeos, Sean e Amelie - apresenta agora grades em algumas janelas.









