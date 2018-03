Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descoberta tentativa de fuga da cadeia de Paços de Ferreira

Guarda prisional encontrou uma corda feita de lençóis.

Por M.C. | 09:17

Um guarda prisional da cadeia de Paços de Ferreira descobriu uma corda feita de lençóis com pelo menos 13 metros de comprimento, escondida dentro de uma caixa no recreio.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou ao CM esta situação, ocorrida à hora de almoço de quarta-feira. A corda estava escondida numa caixa de madeira, guardada junto a uma tabela de basquetebol, no recreio da ala A.



O CM sabe que existem duas torres de vigilância próximas deste local, onde raramente estão guardas prisionais.



Este facto está a ser investigado como uma tentativa de fuga da prisão.