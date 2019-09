Descontos para a Segurança Social denunciam fuga de 23 anos

António Matos, que andou 23 anos em fuga à Justiça após, com a mulher, ter matado com 32 facadas o talhante que julgava ser amante dela, em Guimarães, em janeiro de 1996, foi detido esta semana em Lisboa.Denunciou-se ao recomeçar a descontar para a Segurança Social. Estava a trabalhar no Parque das Nações, na assistência a ginásios. Era considerado um trabalhador exemplar e deixou os patrões incrédulos quando a PSP dos Olivais o foi buscar na terça-feira.Desde que com a mulher, Maria Carneiro, fez uma cilada a Manuel Novais, morto aos 38 anos, António andava em fuga. Mas não arranjou uma identidade falsa.Decidiu não voltar a usar o bilhete de identidade e deixou de conduzir para não arriscar ser fiscalizado. Parou com a atividade fiscal e da Segurança Social. A mulher, condenada a 16 anos de cadeia, cumpriu a pena e já foi libertada.Julgando-se à vontade, António voltou a descontar para uma reforma. O Tribunal de Guimarães descobriu e a PSP foi buscá-lo.Contumaz no processo do homicídio, o homem está em preventiva e em novembro vai ouvir a sentença pelo homicídio.