Desde o início do ano, já houve cinco descarrilamentos com interrupção de via

Acidente em Sabrosa é o quinto do ano. Deslizamentos de terras são principal causa dos acidentes.

Por Lusa | 12:15

O descarrilamento que aconteceu na manhã desta terça-feira, entre as estações do Pocinho e Régua, distrito de Vila Real eleva para cinco os casos que levaram a interrupções nas vias desde o início de 2018.



No caso específico da Linha do Douro, este é o sexto caso de descarrilamento desde 2015. Não há registo de pessoas feridas.



Cronologia dos descarrilamentos em linhas férreas, desde o início de 2018, que levaram à suspensão do serviço:



4 de fevereiro



- Três vagões de um comboio de mercadorias da empresa Medway, que transportava cimento, descarrilaram junto à estação de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, sem causar feridos e levando à interrupção da circulação na linha do Norte.



22 de fevereiro



- Descarrilamento de um vagão de um comboio de mercadorias na Linha do Norte, entre Pampilhosa e Souselas, distritos de Coimbra e Aveiro, sem causar vítimas, mas com suspensão da linha nos dois sentidos.



4 de março



- Um comboio intercidades, que fazia a ligação de Guarda para Lisboa, com 74 pessoas a bordo descarrilou em Mortágua, no distrito Viseu, na linha da Beira Alta, descarrilou devido a um deslizamento de terras provocado pelas chuvas, sem causar vítimas.



O descarrilamento da locomotiva e das primeiras duas carruagens aconteceu à entrada do túnel do Coval, em Mortágua, distrito de Viseu, depois da paragem em Santa Comba Dão.



5 de março

A circulação na Linha da Beira Alta voltou a ficar interrompida em Mortágua, devido a um novo deslizamento de terras no mesmo local interditado na véspera.