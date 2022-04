Milhares de pessoas aproveitaram o domingo de sol e lotaram a margem do Tejo, no jardim da Torre de Belém, para assistir ao desfile militar e de 16 aeronaves, 60 embarcações e seis navios para marcar o centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, viagem épica de Sacadura Cabral e Gago Coutinho que ligou Portugal ao Brasil.