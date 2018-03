Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despista-se contra um muro em Felgueiras

Jovem de 23 anos ficou ferido com gravidade.

09:01

Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido, ontem de madrugada, quando o carro em que seguia se despistou e embateu violentamente num muro, em Lagares, Felgueiras. No carro seguia outro jovem, da mesma idade, que não necessitou de tratamento hospitalar.



O acidente aconteceu por volta das 05h30. O condutor do carro sofreu um traumatismo cranioencefálico e lesões no tórax. Foi assistido pelos Bombeiros de Felgueiras e pela equipa médica de emergência e reanimação de Guimarães e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. A GNR esteve no local.