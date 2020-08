Despiste brutal mata dois amigos em Leiria

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstâncias por detrás do acidente que matou dois homens, amigos, na localidade de Carvalheiros, Leiria, esta quarta-feira à tarde.Adrien Duarte, de 30 anos, e Diogo Ferreira, de 29, seguiam num BMW 320 quando, por volta das 19h00, o carro se despistou e foi colidir com violência contra o muro de uma casa, na estrada que liga Lameiras a Moinhos de Carvide.As duas vítimas ficaram presas entre os destroços. Quando os Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria os conseguiram de retirar, já nada havia a fazer. Os óbitos foram confirmados pelo INEM, no local, e os corpos aguardam agora autópsia no Instituto de Medicina Legal de Leiria.O condutor, Adrien Duarte, que deixa um filho com seis anos, tinha celebrado o seu 30.º aniversário na terça-feira.