Despiste de autocarro faz 12 feridos em Rio de Mouro

Um autocarro da Vimeca despistou-se em Paiões, Rio de Mouro, Sintra e provocou 12 feridos, sendo que um deles está em estado grave.



As operações de socorro envolvem 33 operacionais apoiados por 13 veículos incluindo os Bombeiros de Agualva-Cacém, os Bombeiros de São Pedro de Sintra, os Bombeiros de Belas, a VMER do Hospital Amadora-Sintra, a VMER do Hospital São Francisco Xavier e a PSP.





O alerta para o despiste foi dado às 13h37.O trânsito está cortado. As causas do acidente ainda estão por apurar, mas o piso escorregadio poderá ter contribuído para o despiste.