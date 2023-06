O despiste de um carro fez três feridos, dois dos quais graves, esta quinta-feira na Avenida Marginal, no Monte do Estoril no sentido Cascais-Lisboa. O trânsito está agora cortado em ambos os sentidos.Ao que oapurou, estão a decorrer trabalhos de desencarceramento.No local estão 11 operacionais e quatro veículos dos Bombeiros do Estoril. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais também foi acionada.Em atualização