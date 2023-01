Jovem de 25 anos gravemente ferido após acidente rodoviário na Avenida Marginal

Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido na sequência de um acidente rodoviário perto da rotunda de São Pedro do Estoril, na Avenida Marginal.O alerta foi dado pelas 21h00.O acidente envolveu quatro viaturas ligeiras. Um dos veículos despistou-se, embateu contra outro que seguia em sentido contrário e os destroços levaram ao envolvimento de outros dois carros.Pessoas que seguiam nos carros envolvidos depois da colisão saíram ilesas.Houve a necessidade de proceder ao desencarceramento da pessoa com ferimentos graves, levada posteriormente para o hospital de Santa Maria.Até ao momento, o trânsito encontra-se cortado à circulação para a respetiva limpeza da via.No local estiveram 23 operacionais apoiados por nove veículos dos Bombeiros Voluntários do Estoril, PSP, INEM e a Entidade de Limpeza.