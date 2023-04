Um atropelamento de um motociclista a um peão fez dois feridos graves, esta sexta-feira, na Avenida Marginal, no sentido Cascais-Lisboa. A Avenida Marginal está interdita ao trânsito nesse sentido.O alerta foi dado por volta das 13h20. No local estão cerca de 15 operacionais dos Bombeiros do Estoril, PSP e Inem.