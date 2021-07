Um homem ficou ferido após um despiste de carro no IP3, ao quilómetro 84, em Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.



A vítima foi transportada ao hospital com ferimentos ligeiros.





O alerta foi dado pelas 21h36 deste sábado.Para o local foram acionados os bombeiros, num total de 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.