Despiste de carro provoca um ferido grave na A22 em Boliqueime

Um homem de 28 anos ficou gravemente ferido, esta manhã de sexta-feira, na sequência do despiste do veículo em que seguia, na A22, em Boliqueime.A vítima teve de ser desencarcerada do interior da viatura pelos bombeiros. Foi assistida no local e transportada aoHospital de Faro. O acidente aconteceu ao quilómetro 60 da autoestrada, antes do nó de Boliqueime, nosentido Albufeira-Faro.O alerta foi dado às 5h10. Ao local acorreram 13 operacionais, com 5 veículos, dos Bombeiros de Loulé, Cruz Vermelha, INEM, GNR e da concessionária Via do Infante.