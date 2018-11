Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de carro provoca um morto e dois feridos em Aljezur

Foi a terceira vítima mortal de acidentes nas estradas da região do Algarve em dois dias.

Por Ana Palma e Rafael Duarte | 09:30

Dois homens e uma mulher morreram nos últimos dois dias, com poucas horas de diferença, em dois acidentes nas estradas algarvias, em Aljezur e Tavira. O mais recente, que causou a morte a um homem de cerca de 40 anos, ocorreu durante a madrugada de sábado, na EN120, à saída de Rogil, Aljezur. A vítima mortal seguia com dois amigos - o condutor, de 44 anos, e outro homem, de 43, que ficaram gravemente feridos.



O carro, um Opel que seguia no sentido sul-norte, despistou-se pelas 02h21 e embateu no lancil, atravessou um jardim, arrancou uma oliveira e acabou por embater na esquina de uma habitação, onde se imobilizou, não sem antes causar danos significativos no edifício. A viatura, descontrolada, partiu ainda um poste de telecomunicações.



De acordo com fontes no local, tanto a vítima mortal como os feridos são da zona de Monchique. Ao acidente responderam os Bombeiros Voluntários de Aljezur, com 11 operacionais e quatro veículos, bem como duas equipas do INEM e ainda a GNR. O caso está agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR. Os dois feridos foram assistidos e transportados para o hospital de Portimão. A vítima mortal foi levada para o Gabinete Médico Legal para autópsia.



Plano de segurança rodoviária por fazer

Desde 2016 que o Plano Intermunicipal de Segurança Rodoviária do Algarve está por fazer. O documento tinha sido anunciado pela Comunidade Intermunicipal do Algarve e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.



SAIBA MAIS

33

Desde o início do ano até 21 de novembro registaram-se 33 mortos em acidentes de viação no Algarve. Em 2017, no mesmo período, tinham sido 27.



Mais ferido graves

Também o número de feridos graves passou de 174, em 2017, para 180, este ano. O número de acidentes, em 2018, é de 9676, no ano passado era de 9811.