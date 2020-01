Despiste de jipe faz um morto e um ferido em Macedo de Cavaleiros

Um homem morreu e outro ficou ferido ao final da manhã deste domingo depois do jipe onde seguiam se ter despistado junto à localidade de Arcas, em Macedo de Cavaleiros.



O alerta foi dado pelas 11h50.





No local estão os Bombeiros de Macedo e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Bragança, que declarou o óbito da vítima mortal no local.





Em atualização