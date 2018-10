Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de moto fatal para polícia

Agente João Capão, 55 anos, pertencia à Divisão de Trânsito.

Por Miguel Curado e Magali Pinto | 01:30

Um agente da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa morreu esta terça-feira depois de a moto que conduzia se ter despistado no interior do túnel de Entrecampos.



João Miguens Capão, a vítima de 55 anos, foi projetado contra um pilar quando regressava à esquadra para almoçar, após uma manhã dedicada a fazer um gratificado.



Ao que o CM apurou, o agente, com mais de 30 anos de trabalho na PSP, tinha passado a manhã – entre as 08h00 e o meio- -dia – a realizar um serviço remunerado numa obra na rua do Patrocínio.



Finalizado o trabalho, pegou na moto particular que habitualmente usava para se deslocar para os gratificados e regressou à sede da Divisão de Trânsito, na Alta de Lisboa, para ir almoçar. Passavam alguns minutos do meio-dia e chovia com alguma intensidade.



À entrada do túnel de Entrecampos, no sentido Saldanha-Entrecampos, a moto de João Capão despistou-se. O agente de 55 anos foi projetado e o corpo embateu violentamente num pilar.



Os outros condutores chamaram de imediato o socorro. Um dispositivo constituído por técnicos do INEM, bombeiros sapadores e agentes da PSP – alguns colegas de serviço de João Capão – cortou o trânsito no túnel. O polícia ainda recebeu manobras de reanimação, mas veio a falecer.



O corpo do polícia acabou transportado para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado. O trânsito no túnel foi restabelecido pelas 14h15.



João Capão deixa mulher e uma filha com cerca de 30 anos. O polícia residia na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.n