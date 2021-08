Despiste de pesado de mercadorias no Sabugal faz um ferido grave

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência do despiste do veículo pesado de mercadorias que conduzia em Aldeia da Ponte, concelho do Sabugal, distrito da Guarda, adiantou hoje à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o homem foi assistido no local e transportado para o Hospital da Guarda.

O alerta para o despiste foi dado pelas 23:20 na Aldeia da Ponte, concelho do Sabugal.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Soito, com nove operacionais apoiados por três viaturas.

A GNR tomou conta da ocorrência.