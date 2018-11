Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de trator agrícola faz trinta feridos em Alcácer do Sal

10:06

Um despiste de um trator agrícola fez trinta feridos, todos de nacionalidade Nepalesa, em Alcácer do Sal, Setúbal.



Uma pessoa ficou ferida com gravidade, duas são feridos ligeiros e os restantes foram assistidos no local. O ferido grave teve de ser transportado para o Hospital Garcia de Horta em Almada.



O alerta foi dado pelas 07h38 e no local estiveram onze operacionais apoiados por seis viaturas.