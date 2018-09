Despiste de viatura provoca atropelamento mortal em Leiria

Autoridades estão a investigar o caso para encontrar o condutor do veículo que atropelou mortalmente a vítima.

Um homem morreu esta quarta-feira de manhã após um atropelamento em Riba d'Aves, Ortigosa, no concelho de Leiria, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

As autoridades estão a investigar o caso para tentarem saber quem foi o condutor que atropelou mortalmente o homem.



Segundo fonte do CDOS, uma pessoa morreu vítima de atropelamento, pelas 07h04, quando uma viatura ligeira se despistou, na localidade de Riba d'Aves.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Ortigosa, da GNR e do INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação.