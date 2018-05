Despiste em Braga fere condutora e condiciona trânsito

Acidente na Variante do Fôjo obrigou a cortar parcialmente a via.

16:41

Um acidente que envolveu um veículo junto à Variante do Fôjo, na zona do Hotel Melia obrigou, na tarde desta sexta-feira a condicionar o trânsito naquela via do centro de Braga.



Segundo o Diário do Minho, o veículo era conduzido por uma senhora que se despistou, tendo o carro ficado imobilizado no meio da via, na entrada do túnel e no sentido Este / Braga. A condutora ficou ferida sem gravidade e foi assistida no local.



O despiste aconteceu ao início da tarde desta sexta-feira e obrigou ao corte da via no sentido em que aconteceu o sinistro.



Estiveram no local os Bombeiros Sapadores de Braga, o INEM com a VMER de Braga e elementos da GNR e da PSP.