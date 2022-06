Duas pessoas ficaram feridas, ao início desta tarde de quinta-feira, num aparatoso despiste do carro em que seguiam, em Estarreja, Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para um acidente rodoviário, na A1, sentido Sul-Norte, na zona de Avanca.Estão no local 18 operacionais dos bombeiros de Estarreja, GNR, viatura médica de emergência e reanimação, e ambulância de suporte imediato de vida de Aveiro.O trânsito está condicionado na zona do acidente.