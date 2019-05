Despiste fere família em Guimarães

Três crianças e os pais ficaram feridos, esta terça-feira à noite num violento despiste na circular urbana de Guimarães, em Azurém. O acidente aconteceu às 22h10, no sentido Guimarães - Fafe. Apesar do grande aparato do acidente, todas as vítimas sofreram ferimentos ligeiros.

O carro conduzido pelo pai das crianças, cuja idade não foi divulgada, terá entrado em despiste, acabando por se imobilizar já depois de embater nos rails separadores. Os bombeiros de Guimarães socorreram a família, que se encontrava consciente na viatura.

Todos os feridos foram transportados para o Hospital de Guimarães pelos bombeiros locais.