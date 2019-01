Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata homem de 70 anos em Vila Verde

Alerta foi dado ao inicio da tarde deste domingo.

Por Liliana Rodrigues | 14:47

Um despiste automóvel na freguesia de Cabanelas, concelho de Vila Verde, distrito de Braga, provocou ao início da tarde deste domingo uma vítima mortal.



Segundo os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, o alerta para o acidente foi dado pelas 12h30 e a vítima é um homem de 70 anos.



No local estiveram os Bombeiros de Vila Verde, com uma ambulância e um veículo de desencarceramento, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, a GNR do Prado e elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga.