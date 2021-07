Um motociclista de 46 anos morreu num despiste, ocorrido no sábado à noite, na Estrada Nacional 14, em Arnoso Santa Maria, concelho de Vila Nova de Famalicão. O corpo foi removido para autópsia pelos Bombeiros Famalicenses.O alerta para um despiste contra um muro foi dado às 23h17. Apesar dos esforços da equipa médica do INEM e dos operacionais de duas corporações do concelho, a vítima não resistiu aos ferimentos.