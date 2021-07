Um motociclista morreu no despiste da mota em que seguia, este sábado à noite, na Estrada nacional 14, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta para o acidente, em Arnoso Santa Maria, foi dado às 23h17. O óbito foi atestado pela equipa médica do INEM e o corpo foi removido pelos Bombeiros Famalicenses. No socorro estiveram também os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente mortal.