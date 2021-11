Um veículo ligeiro despistou-se e capotou no sentido Sul/Norte da A1 ao quilómetro 193, à saída para Coimbra, provocando uma vítima mortal.A vítima ficou encarcerada.O alerta foi dado por volta das 12h47. Mais de três dezenas de operacionais com membros dos bombeiros voluntários e militares da GNR estão no local.A circulação encontra-se condicionada.