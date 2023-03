Uma mulher sofreu ferimentos considerados leves após o carro em que seguia se ter despistado e capotado, na rua de Entrecampos, uma via de acesso à VCI.



A via esteve cortada ao trânsito cerca de meia hora. Foi entretanto reaberta.





O alerta foi dado às 16h38.A mulher foi assistida no local, pelos Sapadores Bombeiros do Porto e INEM, e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.As causas do despiste estão a ser apuradas pela PSP.