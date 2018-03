Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidas cinco pessoas em Moura por tráfico e apreendido haxixe e liamba

GNR apreendeu mais de 2 mil doses de haxixe e dois quilos de liamba.

18:37

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de quatro homens e uma mulher, em Moura, no distrito de Beja, por suspeita de tráfico de droga, tendo apreendido 2.714 doses de haxixe e dois quilos de liamba.



Segundo um comunicado do Comando Territorial de Beja da GNR, as cinco pessoas, com idades entre os 17 e os 32 anos, foram detidas na segunda-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Moura, e vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.



A investigação por tráfico de droga, iniciada há cerca de nove meses, visava, segundo a guarda, "um grupo de traficantes que abastecia com produtos estupefacientes, nomeadamente haxixe e liamba, várias localidades dos concelhos de Moura e de Serpa".



De acordo com a GNR, através da operação policial, que empenhou ainda o Destacamento de Intervenção e militares da Secção de Investigação Criminal de Beja, foram efetuadas 11 buscas, sete domiciliárias e quatro não domiciliárias.



Além do haxixe e da liamba, foram apreendidas 52 doses de cocaína, 39 plantas de canábis, duas estufas equipadas com sistema de iluminação, ventilação e rega gota a gota e uma balança de precisão.



Foram ainda apreendidas duas armas de fogo, sete armas brancas, cinco telemóveis, quatro computadores, dois veículos automóveis e 1.610 euros em numerário.



A ação policial contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).