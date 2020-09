Sapador Florestal mata homem durante caça furtiva em Mondim de Basto

Um homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, por homicídio.



"Os factos ocorreram no dia 31 de agosto de 2020, cerca 21h30, na localidade de Bilhó, em Mondim de Basto, quando o arguido, no exercício de caça furtiva, efetuou disparos com arma de fogo que atingiram a vítima, um homem com 59 anos de idade, provocando-lhe a morte", lê-se em nota enviada pela PJ.

O detido, sapador florestal, vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para ficar a conhecer as medidas de coação necessária.